В сентябре украинцы продали банкам на $40,6 млн больше,чем купили

В прошлом месяце украинцы купили у банков $665,5 млн, а продали им – $706,1 млн

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты гражданами Украины в сентябре составила $40,6 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В прошлом месяце украинцы купили у банков $665,5 млн, а продали им - $706,1 млн, уточняет НБУ.



С начала года граждане Украины продали банкам на $2,04 млрд больше наличной валюты, чем купили.



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