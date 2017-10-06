В сентябре украинцы продали банкам на $40,6 млн больше,чем купили
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты гражданами Украины в сентябре составила $40,6 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В прошлом месяце украинцы купили у банков $665,5 млн, а продали им - $706,1 млн, уточняет НБУ.
С начала года граждане Украины продали банкам на $2,04 млрд больше наличной валюты, чем купили.
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