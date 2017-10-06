Имущество Клименко передали Нацагентству по возврату активов

Имущество экс-министра доходов и сборов времен Януковича передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами

Главная военная прокуратура передала Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных действий, арестованное судом имущество экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича Александра Клименко. Об этом сообщил глава ведомства Анатолий Матиос сегодня, 6 октября.



Речь идет о 154 объектах недвижимого имущества, 22 транспортных средствах, тысяче железных полувагонов (общей стоимостью 900 млн грн) и корпоративных правах юридических лиц на сумму более 400 млн грн, отметил Матиос.



"Кроме того, наконец-то я могу порадовать подозреваемого Клименко, что целостный имущественный комплекс База охоты и спортивно-любительской рыбалки общей площадью 3 тыс. кв. м по адресу: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, урочище Белое озеро, где Клименко держал медведей и тигров, также передается в управление Национального агентства", - добавил Матиос.



Недвижимое имущество находится в центре оккупированного Донецка. "Это украинская территория, и я думаю, что рано или поздно факт физической передачи состоится", - заверил он.



Следователь Главное военной прокуратуры Валерий Опасенко добавил, что после назначения Клименко на должность министра, на него лично и его близких родственников был зарегистрирован ряд предприятий на территории Лихтенштейна, Виргинских островов и Кипра.

"В дальнейшем, посредством этих компаний-нерезидентов Украины, на территорию Украины путем скупки регистрационных сертификатов, подконтрольных ему фирм, были ввезены денежные средства (на сумму - ред.) более $1 млрд долл., которые в дальнейшем использовались для оказания как финансовой помощи, так и займов, также подконтрольным ему предприятиям и в дальнейшем эти денежные средства использовались для приобретения элитной недвижимости, движимого имущества, для основания банка Юнисон и функционирования страховой компании Юнисон", - рассказал Опасенко.

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