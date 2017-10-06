Имущество Клименко передали Нацагентству по возврату активов
Главная военная прокуратура передала Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных действий, арестованное судом имущество экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича Александра Клименко. Об этом сообщил глава ведомства Анатолий Матиос сегодня, 6 октября.
Речь идет о 154 объектах недвижимого имущества, 22 транспортных средствах, тысяче железных полувагонов (общей стоимостью 900 млн грн) и корпоративных правах юридических лиц на сумму более 400 млн грн, отметил Матиос.
"Кроме того, наконец-то я могу порадовать подозреваемого Клименко, что целостный имущественный комплекс База охоты и спортивно-любительской рыбалки общей площадью 3 тыс. кв. м по адресу: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, урочище Белое озеро, где Клименко держал медведей и тигров, также передается в управление Национального агентства", - добавил Матиос.
Недвижимое имущество находится в центре оккупированного Донецка. "Это украинская территория, и я думаю, что рано или поздно факт физической передачи состоится", - заверил он.
Следователь Главное военной прокуратуры Валерий Опасенко добавил, что после назначения Клименко на должность министра, на него лично и его близких родственников был зарегистрирован ряд предприятий на территории Лихтенштейна, Виргинских островов и Кипра.
"В дальнейшем, посредством этих компаний-нерезидентов Украины, на территорию Украины путем скупки регистрационных сертификатов, подконтрольных ему фирм, были ввезены денежные средства (на сумму - ред.) более $1 млрд долл., которые в дальнейшем использовались для оказания как финансовой помощи, так и займов, также подконтрольным ему предприятиям и в дальнейшем эти денежные средства использовались для приобретения элитной недвижимости, движимого имущества, для основания банка Юнисон и функционирования страховой компании Юнисон", - рассказал Опасенко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Имущество Клименко передали Нацагентству по возврату активов 13:31
- В сентябре украинцы продали банкам на $40,6 млн больше,чем купили 11:53
- НБУ упростил валютные переводы за границу 13:38
- Часть пенсионеров получит повышенные пенсии в ноябре - Розенко 17:03
- Кандидат на пост главы НБУ сдает недвижимость банкам - СМИ 11:51
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
3886
-
3180
-
2737
-
2607
-
1159
- В BlackRock не видят смысла привязывать инвестфонды к биткоину 16:19
- Центробанк Малайзии предупредил о запрете криптовалют 15:48
- НБУ перечислил в госбюджет очередной транш на 5 млрд грн 15:18
- Налоговые поступления в местные бюджеты составили 134 млрд грн 14:26
- Имущество Клименко передали Нацагентству по возврату активов 13:31