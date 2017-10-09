Кабмин предлагает реструктуризировать долги по оплате услуг ЖКХ

Для получения субсидии в случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги можно оформить договор о реструктуризации долга

Для получения субсидии в случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги можно оформить договор о реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров в Facebook.



"Государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Если это не сделано, государство опять же идет навстречу гражданам и позволяет оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для продолжения субсидии на следующий год (2017-2018 года)", - сообщает Кабмин.



Долг за коммунальные услуги, который оспаривается в суде, не влияет на субсидию.



В ситуации, когда граждане не согласны с задолженностью, они могут ее обжаловать. На основании решения суда об аннулировании долга или до вынесения решения суда о размере задолженности, которая оспаривается решением комиссий по вопросам назначения жилищных субсидий, работающих при органах исполнительной власти на местах, действие жилищной субсидии возобновляется с момента приостановления ее выплаты, то есть с мая 2017 года.



Текущая задолженность, то есть не оплаченные коммунальные услуги в марте, мае и июне, не влияет на процесс переназначения жилищных субсидий на новый период.



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