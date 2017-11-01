В октябре пенсии повысили для 10,2 млн пенсионеров

Повышенные пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения для которых превышал 140 грн

В октябре 2017 г. в результате перерасчета были повышены пенсии для 10,2 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Доплату до 200 грн получили 4,79 млн человек, доплату в размере 200-500 грн - 2,06 млн человек, от 500 до 1000 грн - 1,29 млн, и еще 2,08 млн получили доплату более 1 тыс. грн.

В октябре повышенные пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения для которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения оказался меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре.

"Перерасчет пенсий состоялся путем осовременивания пенсий, чтобы ликвидировать разрывы в размерах пенсий в зависимости от года назначения. Последний перерасчет пенсий проводился в 2012 г., но с применением показателя средней заработной платы в Украине за 2007 г. (1197,91 грн). За это время средняя зарплата в Украине выросла до 3764,4 грн, или более чем в три раза. Перерасчет пенсий ликвидирует этот дисбаланс", - сообщили в Минсоцполитики.

Кроме того, в связи с применением увеличенного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, выросли привязанные к этому показателю выплаты. Минимальная пенсия по возрасту выросла с 1312 гpн до 1452 грн. Почти на 11% выросли минимальные пенсии для участников боевых действий; лиц, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС; семей погибших военных, шахтеров; инвалидов.

Как сообщалось, Кабмин в начале октября пересмотрел размер повышения минимальной пенсии.

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