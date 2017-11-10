ГПУ проверяет причастность Данилюка к преступлениям Януковича

Генпрокуратура проверяет министра финансов, его заместителя и госсекретаря Минфина на причастность к преступлениям Януковича и его окружения

Александр Данилюк (фото - пресс-служба НБУ)

Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Киева от 27 октября.



"Участниками преступной организации (Януковича и его окружения - ред.) в течение января 2010 - февраля 2014 годов совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купли-продажи ОВГЗ и прочее. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд грн", - указывает суд.



Согласно указу Януковича от 2 июля 2010 года, был создан координационный центр по внедрению экономических реформ как консультативно-совещательный орган при президенте. У ГПУ возникла необходимость проверить версию возможной причастности должностных лиц этого центра к преступлениям, совершенным Януковичем и его окружением. Речь идет о тех сотрудниках, которые впоследствии учредили благотворительные организации Центр реформ и Центр свободной экономики им. Кахи Бендукидзе.



Министр финансов Александр Данилюк в 2010-2015 гг. возглавлял центр, а его теперешние заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и Евгений Капинус были сотрудниками.



Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями Центра реформ являются Александр Данилюк, Евгений Капинус, Юрий Буца, Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко.



Учредителями Центра свободной экономики им. Кахи Бендукидзе является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михаилом Саакашвили.



27 октября суд предоставил Генпрокуратуре разрешение на временный доступ к документам OTP Bank по счетам обеих центров.



Ранее сообщалось, что налоговую проверку в отношении Данилюка возобновили.



В июле Печерский райсуд Киева по иску Генпрокуратуры назначил внеплановую проверку министра финансов в плане соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-2016 годы.



В начале сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура не закрывала производства против министра финансов. "Дело не закрыто, а приостановлено. Данилюку дали два месяца на поиск потерянных документов", - сказал источник в ГПУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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