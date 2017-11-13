Офшоры продолжают оспаривать спецконфискацию средств Януковича

Суд по заявлению ряда офшорных компаний открыл кассационное производство по делу спецконфискации госбондов Януковича

Суд открыл кассационное производство по делу спецконфискации ОВГЗ, принадлежащих окружению беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Это следует из постановления Высшего специализированного суда по делу N243/35/17 от 30 октября.



Кассационные жалобы были поданы представителями семи офшорных компаний на решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая. Тогда суд отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий преступной организации Януковича.



Среди этих компаний-нерезидентов, в частности, указаны Aldoza Investments, Wonderbliss, Opalcore, Erosaria, Akemi Management, Loricom Holding Group, Foxtron Networks.



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