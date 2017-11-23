СБУ: Из Украины вывели $10 млн через офшоры

Сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области механизм вывода денег за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области механизм вывода за границу денег через проведения экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией. Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.



Правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и офшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за границу сельскохозяйственной продукции.



"Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям "иностранные фирмы" подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет", - отмечает СБУ.



По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за рубеж сельхозпродукцию на сумму более $10 млн.



В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в офисных помещениях, местах проживания и автомобилях фигурантов дела. Во время которых правоохранители изъяли почти $300 тыс., десятки печатей отечественных и офшорных компаний, финансовую документацию и "черную" бухгалтерию, которые доказывают проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией.



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