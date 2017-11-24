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Министр финансов Данилюк прогнозирует новое дело против себя

24.11.2017 10:50
Александр Данилюк считает, что в свокором времени против него могут открыть новое уголовное производство
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Кабмина)

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует открытие нового уголовного дела против себя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилюк сообщил, что 22 ноября получил отрицательный ответ от Государственной фискальной службы на свои возражения по акту налоговой проверки.

"Это означает, что в ближайшее время получу НУР (налоговое уведомление-решение) - прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальстарт", - считает министр.

По его словам, это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирования внедрения коррупционной схемы НДС облигаций, проведение реформы ГФС и борьбу с фиктивным НДС.

В начале ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям беглого экс-диктатора Виктора Януковича.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ГФС, Данилюк
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