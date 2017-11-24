Аналитики подсчитали состояние британской королевской семьи

Имущество королевской семьи оценили в $33 млрд, а стоимость бренда британской монархии – в $55 млрд

Британская монархия стоит около £67,5 млрд или $88 млрд. Об этом, как сообщает Forbes, свидетельствуют данные доклада, подготовленного консалтинговой компанией Brand Finance к 70-летней годовщине свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа.

Brand Finance вычислила стоимость британских монархов, подсчитав их реальные активы, доходы от использования бренда, а также ряд других менее значимых показателей.

Оценка не включает финансовые активы семейства Виндзоров, которыми те владеют как частные лица. Так, имя королевы недавно всплыло в списках компаний, которые хоть и легально, но используют офшорные счета для оптимизации налогообложения. В исследовании говорится, что монархия ежегодно приносит в Британскую казну до £1,8 млрд ($2,4 млрд).

Несмотря на то, что имущество королевской семьи, включая Букингемский дворец, королевскую коллекцию произведений искусства, золото Британской Короны, а также графства Ланкастер и Корнуолл оцениваются в $33 млрд, аналитики утверждают, что основную ценность составляет именно бренд - королевская семья. Доходы бренда от туризма, фэшн-индустрии, бизнеса и других направлений, оцениваются в $55 млрд.

Королевское имя ежегодно приносит туристической отрасли Великобритании дополнительных £550 млн ($733,7 млн), а участие членов королевской семьи в различных зарубежных поездках и дипломатических миссиях приносит еще около £150 млн ($200 млн) в год.

Всеми узнаваемый гардероб герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которую британская пресса считает неофициальным лицом ряда торговых марок, оценивается в £200 млн ($266,8 млн).

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В доклад также включен доход семьи от медиа- и кинобизнеса. СМИ чрезвычайно активно освещают события, касающиеся королевских особ, об истории семьи и отдельных ее представителях снимают фильмы, документальные ленты и сериалы: "Королева", "Виктория и корона" и так далее. Экономический эффект от медиа-индустрии оценивается в £50 млн ежегодно ($66,7 млн).

Также существуют еще доходы от "поставщиков королевского двора", выраженные в премиальной надбавке на цены таких производителей как Aston Martin, Prestat и Fortnum & Mason оценивается еще в £190 млн ($253,4 млн).

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец показал новый официальный портрет королевы Британии Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа по случаю 70-летия свадьбы.

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