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"Деньги Януковича": суд разрешил изучить, как засекретили решение

27.11.2017 16:38
Суд удовлетворил ходатайство об истребовании у ГПУ решений, которыми был засекречен приговор о спецконфискации
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об истребовании у Генеральной прокуратуры решений, которыми был засекречен приговор о спецконфискации $ 1,5 млрд "денег Януковича". Об этом сообщает истец - Transparency International Украина.

Соответствующее решение суд вынес 27 ноября. В частности, позволено истребовать постановление Военной прокуратуры сил АТО от 21 марта 2017, которым госпредприятие Информационные судебные системы обязали не обнародовать текст приговора и заключение государственного эксперта о наличии в приговоре сведений, составляющих государственную тайну.

Теперь Генпрокуратура обязана приобщить к материалам дела решения, которыми был засекречен приговор.

В связи с истребованием доказательств от ГПУ рассмотрение дела перенесли на 19 декабря.

Transparency International Украина просила суд признать незаконными решения о засекречивании судебного приговора Краматорского суда в деле "денег Януковича".

15 ноября стало известно, что Центр противодействия коррупции отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о спецконфискации.

28 марта Краматорский городской суд конфисковал $1,5 млрд Януковича и его окружения. Этим же приговором суд утвердил сделку со следствием бывшего директора компании Газ Украины-2020 Аркадия Кашкина.

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23 октября ЦПК подал иск против генерального прокурораЮрия Луценко, Военного прокурора сил АТО Константина Кулика, Государственной судебной администрации и госпредприятия Информационные судебные системы.

ЦПК назвал обоснованность засекречивания сомнительной, требовал отменить ряд решений, которыми были засекречены приговор суда, и обнародовать его в Едином реестре судебных решений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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