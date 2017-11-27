"Деньги Януковича": суд разрешил изучить, как засекретили решение
Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об истребовании у Генеральной прокуратуры решений, которыми был засекречен приговор о спецконфискации $ 1,5 млрд "денег Януковича". Об этом сообщает истец - Transparency International Украина.
Соответствующее решение суд вынес 27 ноября. В частности, позволено истребовать постановление Военной прокуратуры сил АТО от 21 марта 2017, которым госпредприятие Информационные судебные системы обязали не обнародовать текст приговора и заключение государственного эксперта о наличии в приговоре сведений, составляющих государственную тайну.
Теперь Генпрокуратура обязана приобщить к материалам дела решения, которыми был засекречен приговор.
В связи с истребованием доказательств от ГПУ рассмотрение дела перенесли на 19 декабря.
Transparency International Украина просила суд признать незаконными решения о засекречивании судебного приговора Краматорского суда в деле "денег Януковича".
15 ноября стало известно, что Центр противодействия коррупции отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о спецконфискации.
28 марта Краматорский городской суд конфисковал $1,5 млрд Януковича и его окружения. Этим же приговором суд утвердил сделку со следствием бывшего директора компании Газ Украины-2020 Аркадия Кашкина.
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23 октября ЦПК подал иск против генерального прокурораЮрия Луценко, Военного прокурора сил АТО Константина Кулика, Государственной судебной администрации и госпредприятия Информационные судебные системы.
ЦПК назвал обоснованность засекречивания сомнительной, требовал отменить ряд решений, которыми были засекречены приговор суда, и обнародовать его в Едином реестре судебных решений.
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