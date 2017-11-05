Луценко задекларировал зарплату в сумме 172,4 тыс. грн

В декларации на сайте НАПК Юрий Луценко указал зарплату в сумме около 172,4 тыс. грн

Генеральный прокурор Юрий Луценко задекларировал получение дохода в виде заработной платы в размере 172 395 грн. Это следует из декларации Луценко на сайте НАПК.



В декларации, поданной 15 августа 2017 года, сообщалось о доходах в виде зарплаты в сумме 99 950 грн. В октябре же Луценко задекларировал зарплату в сумме около 142 тыс. грн.



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