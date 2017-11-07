Зарплату меньше минимальной получают 20% граждан - Кабмин

Количество украинцев, которые получают зарплату меньше нинимальной, с начала года сократилось с 40% до 20%

Фото: пресс-служба НБУ

В Украине с начала 2017 года выросло количество людей, которые получают больше минимальной зарплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями профсоюзных организаций и промышленных объединений.



"Еще в декабре прошлого года удельный вес людей, которым были начислены зарплаты меньше 3200 грн, составляла более 40%, сейчас это только 20%. В абсолютных цифрах - более 2 млн человек получают в настоящее время повышенную зарплату", - указывает Кабмин.



С начала 2017 года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты больше 10 тыс. грн. Более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки. Количество зарегистрированных безработных - с сентября 2017 года до сентября 2016 года - сократилось на 11,3%. Все это дало возможность нарастить поступления ЕСВ на 39,3 млрд грн и таким образом усилить бюджет Пенсионного фонда.



Также в результате принятых в октябре решений относительно пенсионной реформы в Украине на треть сократилось количество пенсионеров, которые получают пенсии меньше 2 тыс. грн, но в 3,3 раза возросло количество пенсионеров, которые получают пенсии в размере от 5 тыс. до 10 тыс. грн, сообщает правительство.



Минимальную заработную плату с 1 января увеличили на 1,6 тыс. грн, или 100%, до 3,2 тыс. грн.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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