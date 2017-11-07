ГФС возобновила проверку в отношении министра финансов Данилюка
Налоговую проверку в отношении министра финансов Александра Данилюка возобновили. Об этом сам Данилюк написал на своей странице в Facebook.
"Вчера получил заключение ГУ ГФС в городе Киеве по результатам моей проверки. Проверку восстановили, несмотря на закрытие дела ГПУ и на несогласование этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок. А главное, ее восстановили сразу после того, как я обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривень и поставил задачу руководителю ГФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных", - сообщил министр.
В начале сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура не закрывала производства против министра финансов. "Дело не закрыто, а приостановлено. Данилюку дали два месяца на поиск потерянных документов", - сказал источник в ГПУ.
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