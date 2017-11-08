Кабмин повысил стипендии на 18% с 1 ноября
Кабинет Министров Украины в рамках программ повышения социальных стандартов разработал и принял решение о повышении стипендий - академических и социальных - на 18%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет пресс-служба Кабмина.
Повышенные стипендии будут выплачиваться с 1 ноября.
"С 1 ноября мы принимаем решение: повышаем академические и социальные стипендии на 18%", - сказал премьер.
В августе сообщалось, что Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%.
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