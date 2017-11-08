Арестованные средства Онищенко исчезли из Ощадбанка - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пытается установить местонахождение около $156,8 млн и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали связанной с депутатом Александром Онищенко компании Quickpace, и были арестованы по решению суда от 24 мая 2016 года на счетах в государственном Ощадбанке в рамках расследования так называемого "газового дела". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как установили детективы НАБУ, по состоянию на 17 октября 2017 года, средства исчезли со счетов в Ощадбанке.
"Подобную ситуацию в Ощадбанке объяснили тем, что эти средства были якобы перечислены в государственный бюджет Украины на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было утверждено соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К.", - сообщает бюро.
С целью выяснения обстоятельств вывода арестованных средств детективы допросили должностных лиц банка. "В ходе допроса чиновники не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в счет госбюджета, ссылаясь на запрет разглашать эти сведения. Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены", - указывает НАБУ.
В результате детективы зарегистрировали уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами Ощадбанка незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
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