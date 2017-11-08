НАБУ требует секретное решение суда по спецконфискации - Луценко
Детективы НАБУ хотят получить засекреченное решение суда по спецконфискации, которое может быть использовано для того, чтобы вернуть средства беглому экс-диктатору Виктору Януковичу. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.
"Вся активность отдельных детективов, которые так агрессивно допрашивают Андрея Пышного, свидетельствует только об одном. Люди ищут текст решения суда. Текст решения суда засекречен. Снятие секретности судом не разрешено. Желание определенных лиц, которые хотят в Лондоне начать процедуру возврата этих средств, получить решение Краматорского суда, не проходит. Сначала в процесс включили общественные организации. Теперь в процесс включились правоохранители", - сказал он.
Луценко подчеркнул, что Пышный подписал обязательство о неразглашении информации по поводу судебного решения.
Отвечая на вопрос LIGA.net, означает ли это, что, по его версии детективы, НАБУ работают на адвокатов Януковича, Луценко сказал: "Нет. По моей версии, детективы НАБУ требуют от руководителя Ощадбанка Пышного документ, который мог бы понадобиться для атак на Украину. Для чего они это делают, пусть разбирается их руководство", - сказал он.
Луценко также сообщил, что у ГПУ есть справки от Ощадбанка о том, что средства перечислены, а также справки от Казначейства о том, что средства зачислены в госбюджет. Помимо этого, есть показатели профицита госбюджета примерно на эту сумму. "Тем не менее, НАБУ заявляет, что средства из Ощадбанка куда-то пропали. Это не соответствует действительности", - добавил он.
В начале октября Луценко говорил, что за время действия закона о спецконфискации со счетов Януковича и его окружения конфисковали $1,7 млрд.
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