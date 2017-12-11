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ООН: В мире ежегодно раздают $1 трлн взяток

11.12.2017 15:15
Ежегодный объем взяток на планете оценивается в $1 трлн, потери от коррупции - в $2,6 трлн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ежегодный объем взяток на планете оценивается в $1 трлн. При этом мировая экономика теряет еще $2,6 трлн в связи с коррупционной деятельностью, сообщает центр новостей ООН.

По данным Программы развития ООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

В ООН также напомнили, что в последнем ежегодном рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) Украина расположилась на 131-й позиции среди 176 стран мира.

По уровню коррумпированности Украина находится на одном уровне с Россией, Казахстаном, Ираном и Непалом, которые также расположились на 131-м месте рейтинга.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика
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