ООН: В мире ежегодно раздают $1 трлн взяток
Ежегодный объем взяток на планете оценивается в $1 трлн. При этом мировая экономика теряет еще $2,6 трлн в связи с коррупционной деятельностью, сообщает центр новостей ООН.
По данным Программы развития ООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
В ООН также напомнили, что в последнем ежегодном рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) Украина расположилась на 131-й позиции среди 176 стран мира.
По уровню коррумпированности Украина находится на одном уровне с Россией, Казахстаном, Ираном и Непалом, которые также расположились на 131-м месте рейтинга.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- ООН: В мире ежегодно раздают $1 трлн взяток 15:15
- Порошенко получил дивиденды на 980 млн грн 14:57
- В ноябре украинцы продали валюты на $30 млн больше, чем купили 12:58
- Порошенко предложил повысить минимальную зарплату до 4100 грн 11:31
- Экс-директора Киевпромсбыта подозревают в уклонении от налогов 13:36