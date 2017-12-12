Оккупанты продадут АЗС Коломойского для расчета со вкладчиками

Так называемые власти Крыма продадут АЗС Коломойского, чтобы выплатить компенсации вкладчикам банков

Оккупанты Крыма планируют в 2018 году направить 1,4 млрд рублей (около $23,63 млн по текущему курсу центробанка страны-агрессора) на выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после аннексии. Как сообщает ТАСС, эти средства так называемые власти Крыма планируют выручить от продажи АЗС украинского бизнесмена Игоря Коломойского.



Компенсации уже сейчас выплачивают за счет продажи украинских активов, в том числе имущества Коломойского: в частности, в прошлом году оккупанты продали шесть объектов за 1,5 млрд рублей.



Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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