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Генпрокуратура в 2018 году конфискует у Януковича еще 5 млрд грн

14.12.2017 11:53
В следующем году Генпрокуратура конфискует еще 5 млрд грн у Януковича и его окружения
Юрий Луценко

Генеральная прокуратура в следующем году планирует конфисковать еще 5 млрд грн средств беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире ZIK.

"В следующем году продолжим спецконфискацию средств организованной преступной группировки Януковича. Мы надеемся конфисковать не менее 5 млрд", - подчеркнул он.

При этом генпрокурор добавил, что правительство должно сделать все необходимое, чтобы освоить эти деньги и отправить на нужды народа.

"В следующем году в руках правительства и государства снова будет 5 млрд. И я буду требовать, чтобы правительство взяло на себя ответственность, чтобы эти средства дошли до людей уже в следующем году", - заявил Юрий Луценко.

28 марта Краматорский городской суд конфисковал $1,5 млрд Януковича и его окружения.

Читайте также: Тема дня. Почему ГПУ и НАБУ спорят из-за "денег Януковича"

В конце ноября Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об истребовании у ГПУ решений, которыми был засекречен приговор о спецконфискации.

Transparency International Украина просила суд признать незаконными решения о засекречивании судебного приговора Краматорского суда в деле "денег Януковича".

15 ноября стало известно, что Центр противодействия коррупции отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о спецконфискации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, Генпрокуратура
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