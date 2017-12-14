Генпрокуратура в 2018 году конфискует у Януковича еще 5 млрд грн

В следующем году Генпрокуратура конфискует еще 5 млрд грн у Януковича и его окружения

Юрий Луценко

Генеральная прокуратура в следующем году планирует конфисковать еще 5 млрд грн средств беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире ZIK.



"В следующем году продолжим спецконфискацию средств организованной преступной группировки Януковича. Мы надеемся конфисковать не менее 5 млрд", - подчеркнул он.



При этом генпрокурор добавил, что правительство должно сделать все необходимое, чтобы освоить эти деньги и отправить на нужды народа.



"В следующем году в руках правительства и государства снова будет 5 млрд. И я буду требовать, чтобы правительство взяло на себя ответственность, чтобы эти средства дошли до людей уже в следующем году", - заявил Юрий Луценко.



28 марта Краматорский городской суд конфисковал $1,5 млрд Януковича и его окружения.



Читайте также: Тема дня. Почему ГПУ и НАБУ спорят из-за "денег Януковича"



В конце ноября Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об истребовании у ГПУ решений, которыми был засекречен приговор о спецконфискации.



Transparency International Украина просила суд признать незаконными решения о засекречивании судебного приговора Краматорского суда в деле "денег Януковича".



15 ноября стало известно, что Центр противодействия коррупции отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о спецконфискации.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter