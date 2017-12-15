НБУ ужесточил условия выдачи лицензий на перевод валюты

Для получения лицензии на перевод валюты заявитель должен будет предоставить справку о своих счетах в банках и о движении средств по ним

Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в процедуру выдачи индивидуальных лицензий для перевода иностранной валюты за рубеж. Изменения утверждены постановлением правления НБУ N130 от 14 декабря и вступают в силу с 15 декабря.



НБУ уточнил перечень документов, которые должны быть представлены для получения индивидуальной лицензии. В частности, для получения лицензии заявитель теперь должен будет предоставить справку о своих счетах в уполномоченных банках, а также о движении средств по ним за последние шесть месяцев.



Чтобы предотвратить отток капитала за пределы Украины, Нацбанк усилил требования к документам, поданным в НБУ, в частности, через право Нацбанка запрашивать такие документы в случае необходимости. НБУ также будет отказывать в выдаче лицензии в случае недостаточной обоснованности экономической целесообразности операции по переводу иностранной валюты за границу.



НБУ также уточнил перечень операций по переводу валюты резидентами за границу, проведение которых не требует получения индивидуальной лицензии.



"Отныне изменениями четко нормирована возможность перечисления в качестве возмещения резидентом-заемщиком средств нерезиденту-гаранту (поручителю) при условии, что этот гарант (поручитель) оплатил согласно договору гарантии (поручительства) по обязательствам такого резидента-заемщика, предусмотренных соответствующим кредитным договором с уполномоченным банком-кредитором", - сказано в сообщении.



Также НБУ уточнил перечень оснований для аннулирования индивидуальных лицензий на перевод субъектами хозяйствования-резидентами иностранной валюты за границу.



Вчера Нацбанк сообщил, что упрощает порядок ввоза гражданами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза. Сегодня украинцы могут завозить в страну наличные на сумму более €10 тыс. в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии ряда документов. В дальнейшем граждане смогут ввозить такую ​​сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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