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Нардеп от БПП купил облигации госзайма на 410 млн грн

20.12.2017 10:23
Народный депутат Максим Ефимов за последний месяц купил облигации Минфина на более чем 410 млн грн
Максим Ефимов, фото: facebook.com/maxim.viktorovich.efimov

Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Максим Ефимов за последний месяц потратил более 410 млн грн на облигации государственного займа Министерства финансов. Соответствующие изменения в имущественное положение депутат занес в Единый государственный реестр деклараций, сообщает УП.

Так, начиная с 29 ноября, Ефимов задекларировал покупки облигаций Минфина на 413 431 055 грн в ПАО Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках.

Последние изменения в имущественное положение о покупке облигаций были внесены 19 декабря. Всего было внесено 29 изменений об имущественном состоянии по покупке облигаций в течение этого периода.

Кроме того, в тот же период Ефимов задекларировал и продажи облигаций тому же ПАО Расчетный центр на 251 млн грн.

Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на 83,5% принадлежит Национальному банку Украины. Среди других акционеров банка - Минфин и Кабинет министров.

Максим Ефимов был избран в ВР в 2014 г. как самовыдвиженец по избирательному округу №48 в Краматорске.

Согласно декларации, ему принадлежит множество предприятий, недвижимости и земельных участков.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь Минфин одолжил на внутреннем рынке $1,4 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ОВГЗ
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