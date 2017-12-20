Нардеп от БПП купил облигации госзайма на 410 млн грн

Народный депутат Максим Ефимов за последний месяц купил облигации Минфина на более чем 410 млн грн

Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Максим Ефимов за последний месяц потратил более 410 млн грн на облигации государственного займа Министерства финансов. Соответствующие изменения в имущественное положение депутат занес в Единый государственный реестр деклараций, сообщает УП.

Так, начиная с 29 ноября, Ефимов задекларировал покупки облигаций Минфина на 413 431 055 грн в ПАО Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках.

Последние изменения в имущественное положение о покупке облигаций были внесены 19 декабря. Всего было внесено 29 изменений об имущественном состоянии по покупке облигаций в течение этого периода.

Кроме того, в тот же период Ефимов задекларировал и продажи облигаций тому же ПАО Расчетный центр на 251 млн грн.

Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на 83,5% принадлежит Национальному банку Украины. Среди других акционеров банка - Минфин и Кабинет министров.

Максим Ефимов был избран в ВР в 2014 г. как самовыдвиженец по избирательному округу №48 в Краматорске.

Согласно декларации, ему принадлежит множество предприятий, недвижимости и земельных участков.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь Минфин одолжил на внутреннем рынке $1,4 млрд.

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