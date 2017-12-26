Гонтарева задекларировала доход от продажи корпоративных прав

Председатель НБУ получила 83,5 млн грн от продажи корпоративных прав

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева задекларировала получение 83,56 млн грн дохода. Это следует из электронной декларации Гонтаревой в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства Национального агентства по предотвращению коррупции.



Эту сумму Гонтарева получила от продажи корпоративных прав в компании ICU Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.



В марте Гонтарева подала электронную декларацию за 2016 год, указав в ней 57 млн грн совокупного дохода. В прошлом году Гонтарева получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings в 52,57 млн грн. Сумма зарплаты главы НБУ до налогообложения и уплаты военного сбора составляла около 2 млн грн. С заработной платы Валерии Гонтаревой был удержан подоходный налог в 359,61 тыс. грн и военный сбор в размере 29,86 тыс. грн.

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