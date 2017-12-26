Гонтарева задекларировала доход от продажи корпоративных прав
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева задекларировала получение 83,56 млн грн дохода. Это следует из электронной декларации Гонтаревой в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства Национального агентства по предотвращению коррупции.
Эту сумму Гонтарева получила от продажи корпоративных прав в компании ICU Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В марте Гонтарева подала электронную декларацию за 2016 год, указав в ней 57 млн грн совокупного дохода. В прошлом году Гонтарева получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings в 52,57 млн грн. Сумма зарплаты главы НБУ до налогообложения и уплаты военного сбора составляла около 2 млн грн. С заработной платы Валерии Гонтаревой был удержан подоходный налог в 359,61 тыс. грн и военный сбор в размере 29,86 тыс. грн.
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