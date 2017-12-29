Стало известно, кто придумал схему возврата денег олигархов в РФ

По данным российских и зарубежных СМИ, схему возврата денег российского бизнеса в страну через бонды придумал нефтепромышленник Григорий Березкин

Автором идеи выпуска специальных бондов для возвращения в страну капитала российского бизнеса оказался владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Об этом пишет РБК.



Спрос на финансовый инструмент уже составляет около $3 млрд.



Идея специальных бондов для возвращения капитала состоит в следующем: Минфин должен выпустить бонды в иностранной валюте, которые будут иметь доходность выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность.



По словам источников, Березкин предложил идею президенту страны-агрессора Владимиру Путину в конце сентября.



Сам Березкин утверждает, что автор идеи - Министерство финансов. "Это их работа, и они молодцы, что они ищут разные способы привлечения инвестиций", - заявил он.



Березкин не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли он сам покупать облигации, заявив, что "будет изучать проспект эмиссии".

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