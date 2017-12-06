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В ноябре украинцы продали валюты на $30 млн больше, чем купили

06.12.2017 12:58
С начала года граждане Украины продали валюты на $2,07 млрд больше, чем купили

Чистая продажа гражданами Украины валюты в ноябре составила $39,7 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

В ноябре украинцы продали $735,6 млн и купило $695,9 млн, уточняет НБУ

С начала года граждане Украины продали валюты на $2,07 млрд больше, чем купили.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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