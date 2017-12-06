В ноябре украинцы продали валюты на $30 млн больше, чем купили

С начала года граждане Украины продали валюты на $2,07 млрд больше, чем купили

Чистая продажа гражданами Украины валюты в ноябре составила $39,7 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В ноябре украинцы продали $735,6 млн и купило $695,9 млн, уточняет НБУ



С начала года граждане Украины продали валюты на $2,07 млрд больше, чем купили.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter