Порошенко получил дивиденды на 980 млн грн
06.12.2017 14:57
ПрезидентУкраины дополнительно задекларировал за 2016 годы доходы от процентов в Международном инвестиционном банке
Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал за 2016 годы доходы от процентов в Международном инвестиционном банке (МИБ) на общую сумму 979,87 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Глава государства получил 95,045 тыс. грн и 307, 766 тыс. грн и 577, 062 тыс. грн процентов от вкладов в МИБе.
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