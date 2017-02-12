Панамский скандал: арестовали основателей фирмы Mossack Fonseca

В расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора

Два основателя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, замешанной в скандале с так называемым Панамским архивом, были арестованы вчера, 11 февраля, после попытки бегства. Им было предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кения Порселла.



По словам генпрокурора, информация, которая была получена, позволяет идентифицировать панамскую фирму как преступную организацию, скрывающую активы или средства, имеющие подозрительное происхождение.



Порселл сказал, что в расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора.

9 февраля прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca.



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10 февраля сообщалось, что основатели Mossack Fonseca задержаны в Бразилии.



3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм.



В базе есть офшоры зарегистрированные на президента Петра Порошенко, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который числится там как гражданин России.

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