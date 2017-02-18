Рева: Недостающий трудовой стаж можно будет "докупить"

Министр социальеой политики объяснил, как можно будет компенисировать недостающий для начисления пенсии трудовой стаж

Пенсионеры получат возможность "докупить" отсутствующий стаж, уплатив в Пенсионный фонд взносы за недостающие годы работы. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Зеркало недели.



По его словам, среди 12 млн украинских пенсионеров далеко не все имеют полный стаж, и реальной актуализации пенсионных выплат востребуют всего около 6 млн из них.



"Встав перед необходимостью провести актуализацию выплат, любое правительство попадает в ситуацию, когда ему надо принимать принципиальные решения и повышать пенсии только тем, кто их заработал. Не все же эти 12 млн пенсионеров имеют полный стаж. В реальной актуализации нуждаются около 6 млн с 12", - считает Рева.



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