Рева: Недостающий трудовой стаж можно будет "докупить"
Пенсионеры получат возможность "докупить" отсутствующий стаж, уплатив в Пенсионный фонд взносы за недостающие годы работы. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Зеркало недели.
По его словам, среди 12 млн украинских пенсионеров далеко не все имеют полный стаж, и реальной актуализации пенсионных выплат востребуют всего около 6 млн из них.
"Встав перед необходимостью провести актуализацию выплат, любое правительство попадает в ситуацию, когда ему надо принимать принципиальные решения и повышать пенсии только тем, кто их заработал. Не все же эти 12 млн пенсионеров имеют полный стаж. В реальной актуализации нуждаются около 6 млн с 12", - считает Рева.
Читайте также: Кабмин предложил МВФ свой вариант пенсионной реформы - СМИ
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Рева: Недостающий трудовой стаж можно будет "докупить" 15:50
- От действий карточных мошенников пострадали 53 банка - НБУ 14:23
- Панамский скандал: арестовали основателей фирмы Mossack Fonseca 11:05
- Чаще всего в Украине подделывают купюру в 500 грн - НБУ 17:50
- Основатели Mossack Fonseca задержаны в Бразилии - СМИ 13:02
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
2674
-
1500
-
- Рева: Недостающий трудовой стаж можно будет "докупить" 15:50
- Рост дефицита Пенсионного фонда связан со снижением ЕСВ - Рева 13:12
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,03 вчера 17:25
- Прибыль Moody's упала 3,5 раза вчера 16:01
- Государственная фискальная служба проверит закрывшиеся ФОПы вчера 15:02