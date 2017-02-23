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Госказначейство предупредило о мошеннических схемах

23.02.2017 11:18
Злоумышленники звонят гражданам от якобы работников отдела контроля социальных выплат, сообщило Госказначейство
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственная казначейская служба рекомендует гражданам воздержаться от перечисления денежных средств на основании телефонных звонков якобы от ее имени и обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы.

На его телефонную горячую линию Госказначейства стали поступать обращения граждан, получавших телефонные звонки от якобы работников отдела контроля социальных выплат с местонахождением в Киеве по ул. Бастионной, 6. Злоумышленники предлагали вернуть гражданам средства за ранее приобретенные некачественные товары с условием предварительной оплаты "страхового взноса" в размере 3-4 тыс. грн.

"Госказначейство, которое находится в Киеве по ул. Бастионной, 6, не имеет в своей структуре отдела контроля социальных выплат. Возврат покупателям средств за приобретенные ими товары в компетенцию службы не входит. Считаем целесообразным предостеречь от подобных "страховых" перечислений средств", - говорится в сообщении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госказначейство
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