Госказначейство предупредило о мошеннических схемах

Злоумышленники звонят гражданам от якобы работников отдела контроля социальных выплат, сообщило Госказначейство

Государственная казначейская служба рекомендует гражданам воздержаться от перечисления денежных средств на основании телефонных звонков якобы от ее имени и обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы.



На его телефонную горячую линию Госказначейства стали поступать обращения граждан, получавших телефонные звонки от якобы работников отдела контроля социальных выплат с местонахождением в Киеве по ул. Бастионной, 6. Злоумышленники предлагали вернуть гражданам средства за ранее приобретенные некачественные товары с условием предварительной оплаты "страхового взноса" в размере 3-4 тыс. грн.



"Госказначейство, которое находится в Киеве по ул. Бастионной, 6, не имеет в своей структуре отдела контроля социальных выплат. Возврат покупателям средств за приобретенные ими товары в компетенцию службы не входит. Считаем целесообразным предостеречь от подобных "страховых" перечислений средств", - говорится в сообщении.



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