Проверки ФОПов при закрытии могут отменить

Государственная фискальная служба предложила отказаться от проверок физлиц-предпринимателей при закрытии

Государственная фискальная служба (ГФС) предлагает пересмотреть критерии обязательной проверки физлиц-предпринимателей при их закрытии и упростить процедуру снятия их с налогового учета. Об этом заявил глава ГФС Роман Насиров.



"В соответствии с действующим законодательством, ГФС обязана проверить каждое физическое лицо-предпринимателя в процессе его ликвидации. При этом, после введения нормы о необходимости уплаты ФОПами единого взноса даже при отсутствии прибыли, с 1 января 2016 года по 20 февраля 2017 года прекратили свою хоздеятельность около 330 тыс. предпринимателей, большинство из которых были "спящими" - то есть давно не вели никакой деятельности", - сказал он.



По словам Насирова, необходимо пересмотреть требования к ФОПам при их закрытии - в каких случаях, в зависимости от критериев физлица-предпринимателя, ФОП просто закрывается и в каких случаях нужна проверка.



На прошлой неделе сообщалось, что ГФС планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016-начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога.



В начале января сообщалось, что с середины декабря 2016 г. в Украине прекратили работу 128 тыс. частных предпринимателей.



Массовое закрытие ФЛП началось после того, как были приняты изменения в законодательство Украины, согласно которым с 1 января 2017 г. вторая и третья группы ФЛП обязаны ежемесячно платить единый социальный взнос в размер 704 грн, даже если они не имеют доходов.



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