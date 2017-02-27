Умный город. Что мешает развитию электронного билета в Украине

И как новый закон приближает технологичное будущее украинского общественного транспорта

Украина все активнее поддерживает мировой тренд развития smart city. Один из важных компонентов "умного" города - "умный" транспорт с удобной и технологичной системой оплаты проезда, которая выгодна как городу в целом, так и каждому пассажиру. Ежегодно в Украине совершается более 5 млрд регулярных поездок во всех видах транспорта. Добавьте к этому предстоящие громкие события - Евровидение и финал Лиги Чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве и привлекут сотни тысяч гостей. Актуальность вопроса становится очевидной.



Первый шаг, но не последний



Разговоры об электронном билете ведутся давно, и важным шагом в этом направлении стало принятие закона (№4121) о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Но этого не достаточно для реального прогресса цифровой оплаты в транспорте.



На появление электронного билета повлияло два фактора: первый - необходимость обязательной выдачи физического билета за проезд. Новый закон решил эту дилемму, он дал право городским властям определять для себя форм-фактор электронного билета. Второй аспект - требование по фискализации платежей. Обязательная фискализация оплаты за проезд обязывает участников процесса оборудовать каждый транспортный состав многочисленными фискальными модулями, а это дорогая процедура. Она пока остается главным барьером для широкого применения открытой модели расчетов за проезд в транспорте банковской картой. А у такой модели электронного билета огромный потенциал: она не только позволяет удобно рассчитываться в транспорте картой, выпущенной любым банком мира, она также дает возможность в перспективе адресно предоставлять льготы на карту различным социальным группам населения.

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Урегулировать вопрос, отменив необходимость фискализации поездки, можно было бы дополнениями к закону про Регистраторы расчетных Операций (РРО). Если же говорить о необходимом учете оплат, такую отчетность транспортные предприятия могут предоставлять фискальным органам через АСОП (автоматизированную систему оплаты проезда) или же с помощью банковской выписки по предприятию.



Открытая модель расчетов за проезд оправдана нескольким причинам: она помогает снизить издержки на инкассацию наличных и вести четкий учет потока пассажиров. Последнее повышает экономическую эффективность транспорта и помогает планировать нагрузку транспортной системы и тарифы. Сейчас реализовать такую модель возможно лишь на транспортных объектах, оснащенных турникетами, в которые можно интегрировать полноценный платежный модуль. Проект затратный и непростой в технической реализации, ведь многие турникеты в общественном транспорте датируются 60-ми годами. Добавьте к этому еще необходимость максимальной скорости оплаты: если в стандартной торговой точке полный цикл оплаты может занимать до 30 секунд, в транспорте скорость оплаты должна быть рекордной - 1-2 секунды, а это принципиально другой тип обработки транзакции.



Когда мы говорим о транспорте с электронными платежами, нужно искать смарт-решения, как инженерные, так и фискальные. Внедрение в транспортную инфраструктуру современных способов платежей в партнерстве с компаниями, которые специализируются на таких решениях, поможет привнести в отрасль лучшую экспертизу и технологии, которые себя хорошо зарекомендовали и в других странах.

Стоит ли игра свеч?



Киев стал пятым городом в мире, где рассчитаться за проезд в метро можно прямо на турникете с помощью бесконтактной банковской карты. Сегодня технология также работает на линии скоростного трамвая, в столичном фуникулере. За полтора года только в метро более 6 млн поездок было оплачено картами, выпущенными в 36 странах мира. Вес жетонов, который бы понадобился для такого количестве поездок, составляет 6 тонн. Ежедневно в метро пассажиры бесконтактно рассчитываются за 30 тыс. поездок - это 20 в минуту. В Лондоне, где открытая система оплаты проезда появилась первой, сегодня уже более 1 млн поездок ежедневно оплачиваются бесконтактными банковскими картами.

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Масштабирование открытой модели оплаты проезда в других городах и видах транспорта будет становиться все более актуальным с ростом популярности бесконтактных расчетов. Эксперты прогнозируют, что объем бесконтактных платежей в Европе к 2021 году вырастет вшестеро. В Украине количество платежей с использованием бесконтактных банковских карт только за три квартала 2016 года выросло в 9 раз по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Мы ожидаем, что 2017-й станет годом развития мобильных NFC-решений. По нашим исследованиям, около 72% украинских интернет-пользователей уже готовы рассчитываться смартфоном. Таким образом, запуск NFC-кошельков с банками станет еще одним катализатором развития бесконтактных расчетов, в том числе в общественном транспорте.



Украинскому рынку за последние 15 лет уже удалось пройти путь, который многие более развитие страны преодолевали за 50 лет. Объединив усилия всех сторон, мы сможем также быстро приблизить будущее "умного" транспорта без наличных. Особенно сейчас, когда важные шаги, в частности введение электронного билета, уже сделаны.

Сергей Францишко , вице-президент по развитию бизнеса Mastercard

в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии .