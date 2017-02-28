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Заемщикам банка Финансы и Кредит звонят мошенники - ФГВФЛ

28.02.2017 09:53
Неизвестные лица предлагают заемщикам банков-банкротов выкупить остаток по их кредитам с дисконтом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Участились жалобы от заемщиков неплатежеспособных банков о сомнительных предложений со стороны малоизвестных финансовых организаций, которые предлагают выкупить остаток по их кредитам с дисконтом. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

С подобными предложениями к заемщикам банка Финансы и Кредит обращаются неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками компаний Нихтеженс Финанс и Финмарт.

ФГВФЛ напоминает, что, согласно действующему законодательству, подобные действия сторонних организаций без ведома банка квалифицируются как мошенничество. Кроме того, заемщики должны понимать, что в случае сотрудничества с подобными организациями все риски, связанные с их деньгами и имуществом, несут они сами.

Фонд призывает всех клиентов неплатежеспособных банков сообщать о случаях поступления подобных сомнительных и потенциально мошеннических предложений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Финансы и Кредит Банк, Фонд гарантирования вкладов
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