Заемщикам банка Финансы и Кредит звонят мошенники - ФГВФЛ
Участились жалобы от заемщиков неплатежеспособных банков о сомнительных предложений со стороны малоизвестных финансовых организаций, которые предлагают выкупить остаток по их кредитам с дисконтом. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
С подобными предложениями к заемщикам банка Финансы и Кредит обращаются неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками компаний Нихтеженс Финанс и Финмарт.
ФГВФЛ напоминает, что, согласно действующему законодательству, подобные действия сторонних организаций без ведома банка квалифицируются как мошенничество. Кроме того, заемщики должны понимать, что в случае сотрудничества с подобными организациями все риски, связанные с их деньгами и имуществом, несут они сами.
Фонд призывает всех клиентов неплатежеспособных банков сообщать о случаях поступления подобных сомнительных и потенциально мошеннических предложений.
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