Задолженность по зарплате в январе выросла на 6,5%
Общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине в январе 2017 года возросла на 6,5%, или на 116,6 млн грн, и на 1 февраля 2017 года составила 1,908 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.
Сумма задолженности по оплате труда экономически активных предприятий сократилась в январе на 22,2%, или на 248 млн грн, и на 1 февраля 2017 года составила 870,3 млн грн.
Увеличение задолженности по зарплате в минувшем месяце текущего года зафиксировано в Черновицкой (в три раза), Волынской (2,6 раза), Тернопольской (50,9%), Ривненской (24,7%), Черкасской (15,9%), Запорожской (12,9%), Харьковской (на 11,6%), Донецкой (11,1%), областях.
Сократилась задолженность в Житомирской (на 18,6%), Черниговской (на 15,1%), Ивано-Франковской (на 8,7%), Херсонской (на 6,5%), Закарпатской (на 4,3%).областях и г.Киеве (на 2,8%).
На начало февраля основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (72,0%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,8%).
Более половины задолженности сформировано в Донецкой (29,7%) и Харьковской (10,7%) и Луганской (10,4%) областях.
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