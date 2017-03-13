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САП направила в суд дело против главы Счетной палаты

13.03.2017 15:35
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против главы Счетной палаты Романга Магуты и одного из ее членов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Шевченковский суд обвинительный акт против председателя Счетной палаты Романа Магуты и одного из членов палаты. Об этом САП сообщает на официальной странице в Facebook.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Счетной палаты в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и одного из членов Счетной палаты по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц), завершено", - сообщает САП.

Прокуроры САП также заявили гражданский иск о взыскании с обвиняемых в солидарном порядке материального ущерба в размере более 1,3 млн грн. Такова стоимость квартиры, которая выбыла из государственной собственности благодаря противоправным действиям сотрудников палаты.

6 марта Апелляционный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции об отстранении от должности главы Счетной палаты.

Генеральная прокуратура возбудила дело против Магуты 16 ноября 2016 года - за злоупотребление служебным положением. Прокурор Юрий Луценко подписал постановление о вручении ему подозрения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика
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