НБУ планирует разрешить физлицам покупать в 12 раз больше валюты
Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $5,5 тыс., или в 12 раз выше действующего лимита. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает УНИАН.
"У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около $500, мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом - это 150 тысяч", - сказал Смолий.
Это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации, добавил он.
Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.
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