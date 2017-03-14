НБУ планирует разрешить физлицам покупать в 12 раз больше валюты

В Нацбанке анонсировали очередной этап валютной либерализации

Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $5,5 тыс., или в 12 раз выше действующего лимита. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает УНИАН.

"У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около $500, мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом - это 150 тысяч", - сказал Смолий.

Это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации, добавил он.

Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.