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Больше всего денег чиновники хранят в ПриватБанке - СМИ

17.03.2017 10:56
Самыми популярными банками среди чиновников-декларантов оказались ПриватБанк, МИБ Порошенко и Ощадбанк
Фото: EPA

Наибольшее количество украинских чиновников хранит свои средства в государственном ПриватБанке. Об этом сообщает Bihus.info.

В ПриватБанке хранится 818,5 млн задекларированных грн.

Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко занял второе место, но в основном за счет средств его владельца - они составляют более 90% из вложенных чиновниками-декларантами 671 млн грн.

Третье место по популярности занял государственный Ощадбанк (более 478 млн грн).

Восьмое место в рейтинге занимает Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - в котором украинские чиновники держат около 230 млн грн в эквиваленте. На девятом месте - Первый украинский международный банк Рината Ахметова.

16 марта президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине.

Санкции сроком на один год будут применены к Сбербанку, ВиЭс Банку, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ Банку в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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