Больше всего денег чиновники хранят в ПриватБанке - СМИ
Наибольшее количество украинских чиновников хранит свои средства в государственном ПриватБанке. Об этом сообщает Bihus.info.
В ПриватБанке хранится 818,5 млн задекларированных грн.
Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко занял второе место, но в основном за счет средств его владельца - они составляют более 90% из вложенных чиновниками-декларантами 671 млн грн.
Третье место по популярности занял государственный Ощадбанк (более 478 млн грн).
Восьмое место в рейтинге занимает Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - в котором украинские чиновники держат около 230 млн грн в эквиваленте. На девятом месте - Первый украинский международный банк Рината Ахметова.
16 марта президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине.
Санкции сроком на один год будут применены к Сбербанку, ВиЭс Банку, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ Банку в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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