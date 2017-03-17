Майкл Флинн получил от российских компаний $68 тыс.
Экс-советник по национальной безопасности США Майкл Флинн принял вознаграждение от российских компаний за посещение юбилея канала RT. Об этом сообщает Голос Америки.
Отставной генерал Армии США, которого президент Дональд Трамп уволил с поста советника по национальной безопасности, в 2015 году получил почти $68 тыс. от бизнесменов страны-агрессора.
Из них $45,4 тыс. бывшему советнику выплатил российский государственный телеканал RT. Флинн приезжал в Москву по случаю 10-летнего юбилея канала и присутствовал на торжественном приеме, где сидел за одним столом с президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, Флинн получил два платежа по $11,2 тыс: один от американского филиала российской компании в области кибербезопасности, другой - от чартерной авиакомпании Волга-Днепр.
Подробности о полученных Флинном платежах привел конгрессмен Элайджа Каммингс, главный демократ в комитете по надзору Палаты представителей.
В письме, обращенном к Трампу, министру обороны Джиму Мэттису и директору ФБР Джеймсу Коми, Каммингс спросил, предоставил ли Флинн правительству полную информацию о своих связях с Россией и Турцией, прежде чем прошел проверку благонадежности и был назначен на должность в Белом доме.
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