Россия хочет ограничить денежные переводы в Украину

Страна-агрессор собирается ограничить денежные переводы за границу через иностранные платежные системы

Российская Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который ограничивает денежные переводы из страны-агрессора за границу с помощью иностранных платежных систем. Документ размещен на сайте парламента.



В случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы российским центробанком, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами.



Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета.



В случае принятия законопроекта в третьем чтении он может вступить в силу через месяц со дня официального опубликования.



Нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.



Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил $1,438 млрд. Больше всего средств поступило именно из России - 24,7%.

С ноября 2016 года в Украине действует запрет на российские платежные системы - Золотая корона, Колибри, Лидер, Юнистрим, Anelik и Blizko. Украинцам пришлось пользоваться международными системами, которые значительно дороже российских. Теперь и они могут попасть под запрет.



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