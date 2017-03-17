Россия хочет ограничить денежные переводы в Украину
Российская Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который ограничивает денежные переводы из страны-агрессора за границу с помощью иностранных платежных систем. Документ размещен на сайте парламента.
В случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы российским центробанком, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами.
Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета.
В случае принятия законопроекта в третьем чтении он может вступить в силу через месяц со дня официального опубликования.
Нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.
Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил $1,438 млрд. Больше всего средств поступило именно из России - 24,7%.
С ноября 2016 года в Украине действует запрет на российские платежные системы - Золотая корона, Колибри, Лидер, Юнистрим, Anelik и Blizko. Украинцам пришлось пользоваться международными системами, которые значительно дороже российских. Теперь и они могут попасть под запрет.
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