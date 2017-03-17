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Россия хочет ограничить денежные переводы в Украину

17.03.2017 14:01
Страна-агрессор собирается ограничить денежные переводы за границу через иностранные платежные системы
Фото: пресс-служба НБУ

Российская Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который ограничивает денежные переводы из страны-агрессора за границу с помощью иностранных платежных систем. Документ размещен на сайте парламента.

В случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы российским центробанком, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами.

Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета.

В случае принятия законопроекта в третьем чтении он может вступить в силу через месяц со дня  официального опубликования.

Нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

Объем частных денежных переводов в Украину в третьем квартале 2016 года составил $1,438 млрд. Больше всего средств поступило именно из России - 24,7%.

С ноября 2016 года в Украине действует запрет на российские платежные системы - Золотая корона, Колибри, Лидер, Юнистрим, Anelik и Blizko. Украинцам пришлось пользоваться международными системами, которые значительно дороже российских. Теперь и они могут попасть под запрет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, денежные переводы, платежные системы
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