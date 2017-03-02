Почему украинцы выбирают онлайн займы?
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Онлайн займы становятся все популярнее среди населения и не удивительно. Когда не хватает нужной суммы на покупку или задерживают заработную плату - такой вид кредитования может пригодиться.
По данным исследования Ukrainian E-commerce Expert услугами небанковского онлайн кредитования пользуется 16,7% респондентов, что является высоким показателем для относительно молодой услуги. По сравнению с результатами 2015 уровень роста проникновения услуги - 7,7%.
"52% клиентов, которые воспользовались онлайн займом впервые, обращаются вторично и пользуются услугой регулярно." - сообщает руководитель сервиса MoneyBOOM Станислав Мошкин.
Это говорит о динамичном росте рынка, колоссальные возможности для дальнейшего развития и повышения доверия к услуге среди пользователей.
Так почему же Украинцы выбирают онлайн займы?
Это экономит время
Получайте необходимую сумму не выходя из дома или работы. Поиск банка в городе и надоедливые очереди не будут Вас раздражать. В онлайн сервисе MoneyBOOM после оформления заявки на сайте, деньги перечисляют уже через 15 минут, а при последующих обращениях - мгновенно.
Это удобно, просто и современно
Для оформления онлайн займа нужен только паспорт, идентификационный код и Интернет. Процедура оформления заявки очень простая и занимает не более 10 минут. Никаких лишних документов и справок. Это увеличивает шансы получить деньги срочно и в любом месте.
Это выгодно
Услуга предусматривает досрочное погашение займа. Вы платите проценты только за фактическую сумму задолженности и за фактический период пользования средствами. Еще одно преимущество - отсутствуют дополнительные комиссии и платежи. А с акциями и скидками по промокод пользоваться займом еще выгоднее.
Мы решили узнать, что говорят сами пользователи:
Петр Коровайный 38 лет: "Однажды дополнительные деньги понадобились срочно. Жена попала в больницу. На оформление кредита в банке надо было потратить не менее один день, да и случилось это в выходные, когда банки не работают. На помощь пришел сервис онлайн-кредитования. Очень быстро нашел несколько сайтов в Интернете. Подал заявку, решение получил за 10 минут. Уже через 20 минут я ехал получать средства в банкомате.
Марина Карась 25 лет: "Первый раз брала средства на покупку планшета. У меня не было кредитной истории, очень боялась, что откажут. Подала заявки до 3-х различных сервисов. Только один согласовал. Деньги получила очень быстро. На все про все я потратила не более 30 минут. Последующие займы перечисляют мгновенно и это реально. Главное выполнять все условия пользования средствами, и он станет Вашим незаменимым помощником и другом."
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