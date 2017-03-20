Украинская сеть супермаркетов начнет выдавать карты предоплаты

Карты предоплаты Сільпо можно будет получить на кассе и в дальнейшем использовать для оплаты покупок в торговых точках

Фото: facebook.com/silpo

Супермаркет Сільпо начинает выдавать карты предоплаты. Об этом сообщает пресс-служба сети.



Согласно сообщению, карты можно будет получить на кассе магазина и в дальнейшем использовать для оплаты покупок в торговых точках этой и других торговых сетей, а также в интернете. Партнерами новой программы Сільпо стали банк Восток и платежная система MasterCard.



Покупатели, которые ранее пользовались скидочными картами Власний рахунок, смогут обменять их на банковские карты с сохранением бонусного счета.



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ЛIГАБiзнесIнформ

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