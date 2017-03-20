Украинская сеть супермаркетов начнет выдавать карты предоплаты
Супермаркет Сільпо начинает выдавать карты предоплаты. Об этом сообщает пресс-служба сети.
Согласно сообщению, карты можно будет получить на кассе магазина и в дальнейшем использовать для оплаты покупок в торговых точках этой и других торговых сетей, а также в интернете. Партнерами новой программы Сільпо стали банк Восток и платежная система MasterCard.
Покупатели, которые ранее пользовались скидочными картами Власний рахунок, смогут обменять их на банковские карты с сохранением бонусного счета.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Украинская сеть супермаркетов начнет выдавать карты предоплаты 13:50
- Киберполиция: Мошенники рассылают письма от имени ГФС 09:53
- Россия хочет ограничить денежные переводы в Украину 14:01
- Майкл Флинн получил от российских компаний $68 тыс. 11:18
- Больше всего денег чиновники хранят в ПриватБанке - СМИ 10:56
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5554
-
3075
-
2553
-
2135
-
1076