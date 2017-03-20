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Украинская сеть супермаркетов начнет выдавать карты предоплаты

20.03.2017 13:50
Карты предоплаты Сільпо можно будет получить на кассе и в дальнейшем использовать для оплаты покупок в торговых точках
Фото: facebook.com/silpo

Супермаркет Сільпо начинает выдавать карты предоплаты. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Согласно сообщению, карты можно будет получить на кассе магазина и в дальнейшем использовать для оплаты покупок в торговых точках этой и других торговых сетей, а также в интернете. Партнерами новой программы Сільпо стали банк Восток и платежная система MasterCard.

Покупатели, которые ранее пользовались скидочными картами Власний рахунок, смогут обменять их на банковские карты с сохранением бонусного счета.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: платежные карты
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