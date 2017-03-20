Кабмин готовит монетизацию льгот

Вице-премьер рассказал о преимуществах монетизации субсидий

Правительство готовит монетизацию субсидий. Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко, пишет пресс-служба Кабмина.



"Еще один вопрос - монетизация субсидий. Это путь субсидиантам присоединиться к программам по энергоэффективности. Нужно осуществить монетизацию субсидий, во-первых, на уровне предприятий теплоэнергетики, чтобы избавиться от клиринговых расчетов и монополии одной компании на рынке газ. Во-вторых, монетизация субсидий для потребителей означает, что сэкономленную часть средств субсидии потребитель сможет направить на мероприятия по энергоэффективности", - отметил Геннадий Зубко.



Он отметил, что проекты по энергоэффективности, которые внедрены в Луцке, Днепре, Харькове, Одессе, Киеве, уже показали экономию потребления энергии до 70%.



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