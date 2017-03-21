Credit365 - лидер категории “Небанковское онлайн-кредитование”
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Украинский сервис Credit365, известный на рынке с 2013 года, получил сразу две престижные награды в сфере e-commerce: 1-е место в номинации "ЛУЧШИЙ СЕРВИС ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ" конкурса PAYSPACE MAGAZINE AWARDS 2016 и 1-е место по итогам независимого исследования ниши онлайн займов, проводимого коммуникационной площадкой UKRAINIAN E-COMMERCE EXPERT.
В открытом голосовании конкурса PAYSPACE MAGAZINE AWARDS 2016 на сайте одноименного специализированного издания, приняли участие читатели, которые постоянно пользуются услугами сервисов онлайн займов. Credit365 признали лучшим 43,43% голосовавших, что почти на 13% превышает результат ближайшего конкурента. Всего в номинации приняли участие 7 украинских и международных сервисов.
Эксперты украинского рынка электронной коммерции смогли выразить свое мнение в ходе исследования рынка небанковского онлайн кредитования Украины, проводимого компанией UKRAINIAN E-COMMERCE EXPERT. Исследование тринадцати крупнейших сервисов велось в период ноябрь - декабрь 2016, отчет был опубликован в январе 2017. При подготовке использовались открытые источники информации, результаты опросов компаний и потребителей, учитывалось мнение отраслевых специалистов. Credit365 набрал 2454 балла, значительно обогнав конкурентов. Максимально высокими баллами эксперты отметили качество клиентского сервиса и удобство работы сайта.
Столь высокие награды можно считать показателем надежности и безопасности сервиса Credit365, а также индикатором уровня доверия среди пользователей.
Информация о компании:
Credit365 - один из первых онлайн сервисов быстрого кредитования в Украине, которые начали выдавать микрозаймы на банковскую карту физическим лицам, через интернет. Пользователь получает деньги на карту любого банка через 15 минут, без справки о доходах, без поручительства, без дополнительных платежей, без страховок. С одной из самых низких процентных ставок на рынке и возможностью продления периода кредитования. Главная цель компании - сделать кредитование по-настоящему удобным и предоставить вам деньги именно тогда, когда они нужны.
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