Госдума России запретила денежные переводы в Украину

Новый закон РФ предусматривает запрет на денежные переводы с помощью иностранных платежных систем, при том, что российские системы запрещены в Украине

Государственная дума Российской Федерации на заседании в среду, 22 марта приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем, сообщает Интерфакс.

Согласно поправкам, в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Банк России будет размещать на своем сайте информацию о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, зарегистрированных Центробанком.

Закон о внесении изменения в закон о национальной платежной системе вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

В пояснительной записке указано, что закон направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.

Напомним, в октябре 2016 г. президент Украины одобрил запрет на деятельность в Украине ряда российских платежных систем. Эта мера предусмотрена указом главы государства о введении в действие решения СНБО о продлении на год персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Согласно документу, под санкции попали платежные системы Золотая Корона, Юнистрим, Международные денежные переводы Лидер, Anelik, Blizko и Колибри.

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