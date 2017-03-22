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НБУ упростил перевоз наличной валюты через границу

22.03.2017 18:03
Нацбанк упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через границу
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ расширил перечень документов, которые физические лица-резиденты должны предоставлять при таможенном декларировании наличной иностранной валюты, превышающей €10 тыс. в эквиваленте.

"Отныне для подтверждения источников происхождения валютной наличности можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, а также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если таковая имела место", - гласит сообщение.

Нацбанк разрешил работникам дипломатической службы, которые возвращаются в Украину по завершении долгосрочного загранкомандировки, ввозить наличную иностранную валюту в сумме, которая превышает €10 тыс. в эквиваленте - на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.

Кроме того, втрое увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты (о снятии наличности со счетов и справки заграничного дипломатического учреждения Украины) - с 30 до 90 календарных дней.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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