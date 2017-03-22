НБУ упростил перевоз наличной валюты через границу

Нацбанк упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через границу

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



НБУ расширил перечень документов, которые физические лица-резиденты должны предоставлять при таможенном декларировании наличной иностранной валюты, превышающей €10 тыс. в эквиваленте.



"Отныне для подтверждения источников происхождения валютной наличности можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, а также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если таковая имела место", - гласит сообщение.



Нацбанк разрешил работникам дипломатической службы, которые возвращаются в Украину по завершении долгосрочного загранкомандировки, ввозить наличную иностранную валюту в сумме, которая превышает €10 тыс. в эквиваленте - на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.



Кроме того, втрое увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты (о снятии наличности со счетов и справки заграничного дипломатического учреждения Украины) - с 30 до 90 календарных дней.



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