Укрпочта продолжит отправлять переводы в Россию

Доступной остается возможность отправки средств с помощью услуги почтового перевода, которую предоставляет Укрпочта

Укрпочта намерена продолжать осуществление почтовых переводов в Россию, несмотря на ограничения страной-агрессором использования иностранных платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.



Согласно сообщению, доступной остается возможность отправки средств с помощью услуги почтового перевода, которую предоставляет Укрпочта. Почтовые переводы осуществляются через международную финансовую систему Всемирного почтового Союза между объектами почтовой связи (отделениями).



Нелегитимная Государственная дума РФ на заседании 22 марта приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем.



В случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.



В октябре 2016 г. президент Украины одобрил запрет на деятельность в Украине ряда российских платежных систем. Эта мера предусмотрена указом главы государства о введении в действие решения СНБО о продлении на год персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Согласно документу, под санкции попали платежные системы Золотая Корона, Юнистрим, Международные денежные переводы Лидер, Anelik, Blizko и Колибри.



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