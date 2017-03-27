Глобальный валютный обзор на семинаре от Saxo Bank
На правах рекламы
- Достиг ли доллар США своего пика?
- Достигли ли процентные ставки дна?
- Являются ли "вертолетные деньги" ответом на наиболее острые проблемы?
- Приведет ли Трамп и Brexit к концу глобализма?
- Проблема доллара США как резервной валюты и что из этого следует
- Как далек Китайский юань в качестве резервной валюты?
- Политические риски в странах Европейского Союза на 2017 год
Ответы на эти и другие вопросы вы получите во время семинара, который проводит международный инвестиционный банк Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, на тему "Глобальный валютный обзор на 2017 год" с Джоном Харди, главным валютным стратегом инвестиционного банка Saxo Bank.
Участие - по предварительной регистрации:
http://ru.saxobank.com/campaigns/Pages/seminar-kiev.aspx
Количество мест ограниченно.
Дата и время: 30 марта 2017, начало в 18:30
Джон Харди присоединился к команде Saxo Bank в 2002 году и руководит отделом валютных стратегий с октября 2007 год. Его деятельность сосредоточена на реализации стратегий и анализе валютного рынка в соответствии определения основ, изменений в макроэкономических темах, технических разработках.
Группа компаний Saxo Bank Group (Saxo) - это ведущий специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, предлагающий частным инвесторам и институциональным клиентам полный спектр инвестиций, торговых технологий, инструментов и стратегий. Будучи полностью лицензированным и регулируемым банком, Saxo Bank предлагает частным клиентам возможность торговать широким спектром активов на мировых финансовых рынках с единого маржинального счета на различных устройствах. Кроме того, Saxo предлагает институциональным клиентам, например, банкам или брокерам с мультиактивным исполнением, услуги прайм-брокера и торговые технологии.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
17594
-
6902
-
6690
-
3910
-
2631