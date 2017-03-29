Совфед запретил денежные переводы из России в Украину

Российский Совет Федерации одобрил закон, который запрещает денежные переводы из РФ за границу с помощью иностранных операторов

Российский Совет Федерации одобрил закон, запрещающий денежные переводы из страны-агрессора в Украину через международные платежные системы. Об этом сообщает Прайм.



Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.



Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком.



Нелегитимная Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении 22 марта.



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В октябре 2016 г. президент Украины Петр Порошенко одобрил запрет на деятельность в Украине ряда российских платежных систем. Эта мера предусмотрена указом главы государства о введении в действие решения СНБО о продлении на год персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Согласно документу, под санкции попали платежные системы Золотая Корона, Юнистрим, Международные денежные переводы Лидер, Anelik, Blizko и Колибри.



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