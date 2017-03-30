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Ощадбанк все-таки ввел комиссию за оплату услух ЖКХ

30.03.2017 14:09
В киевских отделениях Ощадбанка введут комиссию за обработку ЖК-квитанций в сумме 3 грн

Государственный Ощадбанк ввел комиссию за прием в кассе платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Комиссия в Киеве составила 3 грн за каждую квитанцию, пишет FinClub.

"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона. При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 грн", - уточняет пресс-служба финучреждения.

В банке объясняют, что в течение двух месяцев киевские отделения обрабатывают большее количество коммунальных платежей в связи с отказом Укрпочты от проведения платежей ГИВЦ.

Напомним, о введении комиссии Ощадбанк заявил еще осенью минувшего года. Это вызвало бурное обсуждение и общественный резонанс. По этому поводу президент Украины даже написал письмо главе правления Ощадбанка с просьбой отказаться от скандального решения. В итоге в банке заявили, что отложат введение комиссии и разработают механизм, который позволит оставить оплату коммунальных услуг без комиссии для наименее обеспеченных слоев населения - получателей субсидий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк
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