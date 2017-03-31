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За прошлый год Гонтарева получила 2 млн грн зарплаты

31.03.2017 14:54
Сумма зарплаты председателя Национального банка до налогообложения в 2016 году составила 1,9 млн грн
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Сумма зарплаты председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за прошлый год год до налогообложения и уплаты военного сбора составила 1,9 млн грн. Об этом говорится в декларации Гонтаревой, опубликованной на сайте НБУ.

Из заработной платы главы НБУ удержали подоходный налог в размере 359,6 тыс. грн и военный сбор в размере 29,86 тыс. грн.

В прошлом году Гонтарева также получила третий транш от продажи своей части акций компании ICU Holdings, платеж в 2016 году составил 52,57 млн грн.

На конец 2016 года сумма на депозитных счетах Гонтаревой в государственном Укрэксимбанке составляла $2,65 млн.

В прошлом году члены семьи Валерии Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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