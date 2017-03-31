Зарплата Кубива за прошлый год составила треть его доходов

За 2016 год министр экономического развития и торговли задекларировал 1,1 млн грн доходов, из которых 330 тыс. грн составила зарплата

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив задекларировал 1,1 млн грн дохода за прошлый год. Согласно декларации Кубива, из этой суммы зарплата по основному месту работы составила 330 тыс. грн, пишет УНИАН.



Среди других видов дохода министра - сдача имущества в аренду, проценты по депозитам, государственная компенсация стоимости съема отельного номера (на сумму 48 тыс. грн), а также государственная компенсация затрат, связанных с исполнением депутатских полномочий (21 тыс. грн).



Также Кубив задекларировал наличные средства - $231 тыс., €27 тыс. и 490 тыс. грн. На банковских счетах министра и его семьи находится чуть более 300 тыс. грн.



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