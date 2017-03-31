Глава совета НБУ получил 350 тыс. грн зарплаты в прошлом году

В 2016 году глава совета НБУ получил более 524 тыс. грн доходов, из которых 350 тыс. - зарплата

Председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин задекларировал 524,3 тыс. грн доходов и 250,9 тыс. грн сбережений за 2016 год. Его декларация размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.



Большую часть дохода Данилишина в прошлом году составила зарплата - 350 тыс. грн. Ежемесячная пожизненная плата за звание члена НАН Украины составила 61,3 тыс. грн, зарплата в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана - 113,3 тыс. грн.



Председатель совета НБУ хранит сбережения в Ощадбанке - 251 тыс. грн.



Он владеет двумя земельными участками в Веселиновке Барышевского района Киевской области (1,2 тыс. кв. м) и в Глебовке Вышгородского района Киевской области (1,2 тыс. кв. м).



Также он располагает квартирой в Киеве площадью 76 кв.м.



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